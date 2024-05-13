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В Екатеринбурге продлили отопительный сезон из-за холодной погоды

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Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сообщил, что в Екатеринбурге отопительный сезон продлили до 20 мая в связи с погодными условиями.
В Екатеринбурге продлили отопительный сезон из-за холодной погоды
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU.

По его словам, власти региона обратились к главам территорий с предложением временно отложить отключение отопления в жилых домах и социальных учреждениях.

«Первым откликнулся Екатеринбург и перенёс сроки на 20 мая. Аналогичные решения сейчас принимают и другие муниципальные образования», — отметил Смирнов.

Ранее в ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета сообщили, что в крае ожидается ещё одна прохладная неделя с 13 по 19 мая, температура воздуха будет ниже нормы на 7—9 °С.

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