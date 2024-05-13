В Екатеринбурге продлили отопительный сезон из-за холодной погоды
- РИА Новости
Об этом информирует URA.RU.
По его словам, власти региона обратились к главам территорий с предложением временно отложить отключение отопления в жилых домах и социальных учреждениях.
«Первым откликнулся Екатеринбург и перенёс сроки на 20 мая. Аналогичные решения сейчас принимают и другие муниципальные образования», — отметил Смирнов.
Ранее в ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета сообщили, что в крае ожидается ещё одна прохладная неделя с 13 по 19 мая, температура воздуха будет ниже нормы на 7—9 °С.