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В Пермском крае предупредили о похолодании

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В ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета сообщили, что в крае ожидается ещё одна прохладная неделя с 13 по 19 мая, температура воздуха будет ниже нормы на 7—9 °С.
В Пермском крае предупредили о похолодании
  • Gettyimages.ru

А первые 12 дней месяца стали самыми холодными с 1999 года, пишет URA.RU.

В ночные часы 13, 14 и 15 мая в регионе ожидаются заморозки от -5 до -7 °С. Днём прогнозируется +3...+7 °С, а в среду, 15-го, днём потеплеет до +12 °С.

К выходным в дневные часы воздух может прогреваться до +20 °С.

Кроме того, в понедельник и пятницу ожидаются слабые осадки.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице на текущей неделе.

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