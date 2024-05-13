В Пермском крае предупредили о похолодании
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А первые 12 дней месяца стали самыми холодными с 1999 года, пишет URA.RU.
В ночные часы 13, 14 и 15 мая в регионе ожидаются заморозки от -5 до -7 °С. Днём прогнозируется +3...+7 °С, а в среду, 15-го, днём потеплеет до +12 °С.
К выходным в дневные часы воздух может прогреваться до +20 °С.
Кроме того, в понедельник и пятницу ожидаются слабые осадки.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице на текущей неделе.