Ракетная тревога объявлена во всей Белгородской области
На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. МЧС просит местных жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
«На всей территории Белгородской области ракетная опасность», — говорится в сообщении ведомства.
Часом ранее над Белгородской областью силы ПВО России сбили 16 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire чешского производства.
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