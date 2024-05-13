Ракетная тревога объявлена во всей Белгородской области

На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. МЧС просит местных жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

«На всей территории Белгородской области ракетная опасность», — говорится в сообщении ведомства. Часом ранее над Белгородской областью силы ПВО России сбили 16 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire чешского производства.