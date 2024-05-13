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Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей Макаревича за посты без плашки иноагента

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Таганский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей Андрея Макаревича* за публикации в соцсетях без маркировки иноагента.

Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Макаревичу Андрею Владимировичу назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей», — говорится в публикации.

Отмечается, что Макаревич обвинялся по ч. 4 ст. 19.34 КоАП России «Нарушение порядка деятельности иностранного агента».

Это уже не первый штраф Макаревича. В апреле Мосгорсуд признал законным решение Симоновского районного суда оштрафовать музыканта на 35 тыс. рублей за нарушение правил деятельности иностранного агента.

Ранее Макаревич заявил о возможной готовности финансировать ВСУ.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 02.09.2022.

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