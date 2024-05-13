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Музыкант Макаревич заявил о возможной готовности финансировать ВСУ

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Музыкант Андрей Макаревич* заявил о возможной готовности финансировать ВСУ.
Музыкант Макаревич заявил о возможной готовности финансировать ВСУ
  • РИА Новости

Свой диалог с пранкерами Вованом и Лексусом он закончил нацистским лозунгом «Слава Украине!».

В том же разговоре Макаревич заявил, что готов выступить с концертом в честь «победы» Украины.

В апреле Мосгорсуд признал законным решение Симоновского районного суда оштрафовать музыканта Макаревича на 35 тыс. рублей за нарушение правил деятельности иностранного агента.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 02.09.2022.

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