Жительница Белгорода рассказала RT об обстреле дома со стороны ВСУ

Жительница Белгорода рассказала RT об обстреле жилого дома украинскими войсками.

Она сообщила, что услышала громкий звук, а затем вылетели стёкла, покидать квартиру на шестом этаже женщине пришлось с помощью спасателей.

Отмечается, что среди квартир, которые обрушились, была квартира соседей на пятом этаже, где погибла восьмилетняя девочка.

«Она одноклассница моего сына. Погибли девочка и её мама, они приехали к бабушке с дедушкой в гости. Все четверо погибли. Отец девочки жив, он находился в другом месте», — рассказала RT Лилия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после того, как ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Белгорода. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в жилой дом, это привело к обрушению всех десяти этажей подъезда.

Поисково-спасательные работы и разбор завалов завершены. В результате частичного обрушения погибли 15 человек. Ещё три человека погибли в результате обстрела города.

13 мая в больнице скончалась женщина, пострадавшая 11 мая в результате обстрела.