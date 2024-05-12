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Гладков: три человека погибли, ещё пять пострадали при новом обстреле Белгорода

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что трое мирных жителей погибли, пятеро пострадали в результате очередного обстрела Белгорода со стороны ВСУ.
Гладков: три человека погибли, ещё пять пострадали при новом обстреле Белгорода
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«К большому горю, погибли трое мирных жителей — девочка 17 лет, женщина и мужчина скончались на месте от полученных травм», — написал Гладков в Telegram-канале.

Он добавил, что в результате массированных обстрелов за сегодняшний день в Белгороде погибли 11 мирных жителей (восемь человек извлекли из-под завалов дома и трое погибли в результате этого обстрела), 25 человек получили ранения различной степени тяжести.

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