Гладков: три человека погибли, ещё пять пострадали при новом обстреле Белгорода
- globallookpress.com
- © Vladimir Baranov
«К большому горю, погибли трое мирных жителей — девочка 17 лет, женщина и мужчина скончались на месте от полученных травм», — написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в результате массированных обстрелов за сегодняшний день в Белгороде погибли 11 мирных жителей (восемь человек извлекли из-под завалов дома и трое погибли в результате этого обстрела), 25 человек получили ранения различной степени тяжести.