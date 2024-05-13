Гладков: в больнице скончалась пострадавшая 11 мая из-за обстрела женщина

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в больнице скончалась женщина, пострадавшая 11 мая в результате обстрела со стороны ВСУ.

«Ещё одна женщина, которая получила ранения 11 мая, скончалась в больнице. 19 человек — это те потери, которые мы вместе с вами понесли за вчерашний день среди мирных жителей, невиновных жителей, которых убил киевский режим», — заявил он.

12 мая Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ.

Из-под завалов частично обрушившегося дома достали тела 15 погибших.

Ещё три человека погибли при новом обстреле.

Российский посол в США Анатолий Антонов назвал отсутствие реакции Вашингтона на удары ВСУ по жилым кварталам попыткой сделать всё, чтобы снять с Киева ответственность за его злодеяния.