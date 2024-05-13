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Совбез России обновил информацию на сайте, указав должность Сергея Шойгу

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Сайт Совета безопасности России обновил данные о руководстве органа, теперь на официальном сайте указано, что его возглавляет Сергей Шойгу, ранее освобождённый с поста министра обороны.

Журналист ВГТРК Павел Зарубин ранее показал комментарий Сергея Шойгу, который был записан 6 мая перед отставкой правительства.

Президент Владимир Путин 12 мая назначил Сергея Шойгу, занимавшего пост министра обороны, секретарём Совета безопасности России. На должность министра обороны он предложил назначить Андрея Белоусова, который занимал пост первого вице-премьера.

Как отметили в Кремле, президент предложил на пост министра обороны гражданского человека, так как очень важно вписать экономику силового блока в экономику Российской Федерации, чтобы она соответствовала «динамике момента». 

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