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Журналист Зарубин показал разговор с Шойгу, записанный перед отставкой кабмина

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Журналист ВГТРК Павел Зарубин показал комментарий Сергея Шойгу, который был записан 6 мая перед отставкой правительства.
Журналист Зарубин показал разговор с Шойгу, записанный перед отставкой кабмина
  • РИА Новости

В разговоре с журналистом Шойгу, занимавший пост министра обороны, сообщил, что президент Владимир Путин, дав оценку работе правительства, подвёл определённые итоги и этап, который «венчает собой назначение нового кабинета министров».

«Добились результатов, результатов в сложнейших, тяжелейших условиях, как он говорил: сначала пандемия, потом и беспрецедентные санкции. Я думаю, что даже само слово «беспрецедентные» — оно кажется очень мягким и очень добрым... глядя на тот объём санкций, который введён против нашей страны. Я тут полностью согласен с тем, что сказал президент: это такая экономическая война, экономическая агрессия против нашей страны», — сказал Шойгу.

Он добавил, что «что-то уже пройдено, что-то ещё предстоит пройти тем, кто придёт в новый кабинет».

Президент Владимир Путин 12 мая назначил Сергея Шойгу, занимавшего пост министра обороны, секретарём Совета безопасности России. На должность министра обороны он предложил назначить Андрея Белоусова, который занимал пост первого вице-премьера.

Как отметили в Кремле, президент предложил на пост министра обороны гражданского человека, так как очень важно вписать экономику силового блока в экономику Российской Федерации, чтобы она соответствовала «динамике момента». 

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