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Офтальмолог Елисеева рекомендовала делать перерывы во время работы за компьютером

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Заведующая офтальмологическим отделением ГКБ имени Филатова Татьяна Елисеева посоветовала во время работы за компьютером делать перерыв каждые полчаса.
Офтальмолог Елисеева рекомендовала делать перерывы во время работы за компьютером
  • Gettyimages.ru

«Планшеты, компьютеры, телефоны вызывают синдром усталости глаз. Глаза начинают болеть, начинает болеть голова», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам специалиста, также могут возникнуть проблемы с психикой человека — например, у геймеров, когда они не могут оторваться от игры.

Кроме того, появляется синдром сухого глаза, так как человек за компьютером реже моргает.

«Нужно пользоваться хотя бы каплями. Нужно делать гимнастику для глаз, нужно делать перерыв: 30 минут поработали — 15 минут отдохнули», — заключила эксперт.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.

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