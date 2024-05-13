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Суд заменил реальный срок условным осуждённому за вымогательство Садовову

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Мосгорсуд изменил приговор Хамовнического районного суда в отношении Сергея Садовова, который ранее был осуждён на 2,5 года за вымогательство у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко.
Суд заменил реальный срок условным осуждённому за вымогательство Садовову
  • РИА Новости

«Апелляционная коллегия Московского городского суда определила назначенное Садовову наказание по преступлению, предусмотренному пп. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев считать условным с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев», — сообщает пресс-служба судов Москвы.

Как пишет ТАСС, Садовов, являвшийся администратором Telegram-канала, вымогал у Бровко 800 тыс. рублей. Позднее он признал вину и возместил причинённый ущерб.

В феврале Хамовнический суд Москвы вынес приговор коммерческому директору журналистки Ксении Собчак Кириллу Суханову, бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому и журналисту Тамерлану Бигаеву по делу о вымогательстве у главы компании «Ростех» Сергея Чемезова.

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