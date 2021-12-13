Le Figaro: главный враг демократий не Россия и Китай, а их собственные слабости

Джо Байден созвал саммит демократических стран, но на деле демократиям нужны не саммиты, а борьба с собственными недостатками, пишет Le Figaro. Этот саммит лишний раз подчеркнул и проблемы самих Штатов: раздор в обществе, популистские настроения, односторонний подход во внешней политике.

В повестке дня на недавно прошедшем форуме демократий была защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и уважение к правам человека. У самого Байдена же на этом форуме две цели, пишет Le Figaro. Во-первых, показать на международную арену, что свободные страны едины и сильны перед лицом авторитарных режимов, тем более что как раз сейчас растёт напряжённость вокруг Тайваня, Украины, Средиземноморья и Ирана. Во-вторых, для внутренней аудитории дать ответ на кризис демократии, продемонстрировав, что демократические страны способны реформироваться.



Как отмечает автор статьи, у демократий сейчас «момент истины». Когда пала Берлинская стена, сложилось впечатление, что наступил их триумф, но сейчас ситуация хуже и опаснее, чем в 1930-е годы. По всему миру демократии терпят поражение перед лицом авторитаризма и государственных переворотов. По словам автора статьи, им угрожают китайский тоталитаризм, российская и турецкая авторитарная демократия, джихадисты и иранская теократия.



Но особенно им угрожает внутреннее разрушение, которое усилилось при пандемии. Здесь речь идёт о распаде среднего класса, поляризации общества, недоверии к представительским органам и властям, о радикализации мнений и о росте насилия.



Автор в целом хвалит Байдена за инициативу всех собрать и призвать совершить прыжок. Но, по его словам, этот саммит не дал отпор авторитарным режимам, а скорее подчеркнул слабость и раздор среди самих демократий, начиная с США.



«Источники обеспокоенности связаны не с теми государствами, которых логичным образом исключили: Китаем, Россией, Турцией или Ираном», — пишет автор статьи. Наоборот, по его словам, проблема в самих участниках саммита. Так, чтобы обеспечить большое количество участвующих стран, чтобы показать, что демократий в мире больше, США пригласили ряд государств, у которых сложные отношения со свободами, например Пакистан, Филиппины, Ирак, Анголу, Конго. Автор статьи приводит рейтинг The Economist, которой считает более объективным и где на 2020 год демократиями были названы всего 23 страны. Так что саммит больше отвечал геополитическим интересам США, чем ценностям.



К тому же и сами Штаты сейчас находятся в сомнительном положении. Джо Байден был избран, чтобы восстановить имидж США и вернуть согласие с союзниками. Но его президентский срок обернулся фиаско, пишет автор статьи. Над Вашингтоном висит тень январского штурма Капитолия, он остаётся в парализованном состоянии. Демократы спорят по поводу инфляции и иммигрантов, а республиканцы объединяются вокруг Дональда Трампа.



Автор статьи отмечает, что в обществе идёт культурная война, царит атмосфера постоянных гражданских столкновений. А во внешнеполитическом плане уход из Кабула и соглашение о сотрудничестве с Австралией и Великобританией подчеркнули, что США продолжают придерживаться одностороннего подхода и не берут в расчёт европейцев.



«Главный враг политической свободы находится не в Пекине, Москве, Анкаре или Тегеране, но в самом сердце наших демократий», — пишет автор статьи. Чтобы с ним справиться, он предлагает отойти от жёсткого капитализма в сторону инклюзивности, заняться образованием, бороться против насилия во всех его формах, включить граждан в общественную жизнь. Так что демократиям нужны не разношёрстные саммиты, а борьба с собственными популистами и возрождение главных ценностей — разумности и свободы, делает вывод автор статьи в Le Figaro.