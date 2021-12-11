Times: Байден назвал «деспотов» угрозой «демократическому образу жизни» — и получил отповедь от Китая
Президент США Джо Байден в ходе созванного им виртуального «саммита в поддержку демократии» — который был воспринят в мире как попытка Вашингтона создать «противовес» растущему влиянию Китая в мире — призвал участников мероприятия единым фронтом выступить против авторитаризма, разгневав Китай, пишет The Times.
Как отмечается в материале издания, Байден, на открытии двухдневного саммита обращаясь по видеосвязи к участвующим в нём мировым лидерам, признал, что американская демократия сама проходит крайней сложный период, заявил, что «перед лицом неослабевающих и тревожных вызовов всеобщим правам человека демократия нуждается в поборниках», а также напомнил, что она «не формируется случайно, ведь с каждым поколением её нужно подновлять».
«Позволим ли мы регрессу в плане прав человека и демократии продолжаться, никак не вмешиваясь? Или же, совместно отыскав общее видение и смелость, вновь возглавим движение человечества вперёд к прогрессу и свободе?», — сказал в своём выступлении Байден. А затем — «не называя конкретных игроков, но наверняка в первую очередь имея в виду Китай» — добавил: «Деспоты создают внешнее давление, стремясь нарастить собственную власть, расширить своё влияние в мире и найти оправдание своим репрессивным методам и подходам, представив их как более эффективный способ решения проблем сегодняшнего дня», пишет журналист The Times.
Китай, в отличие от представителей Тайваня оставшийся без приглашения на демократический саммит Байдена, отреагировал на заявления американского лидера открыто и жёстко, подчёркивает автор материала.
«Как бы США ни пытались это замять, мир уже давно видит их настоящее лицо — лицо страны, которая, прикрываясь заботой демократии, стремится к достижению гегемонии, — заявил, в частности, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. — Так называемый «саммит в поддержку демократии» войдёт в историю как попытка манипулировать демократией и саботировать её». По данным The Times, Пекин, который одновременно с американским саммитом организовал собственный международный демократический форум, также напомнил, что Вашингтон — «далеко не отличник в плане демократии, и уж тем более не пример для подражания».
По информации The Times, во время саммита Байден пообещал выделить $424 млн на поддержку журналистов-расследователей, борьбу с коррупцией и защиту прав человека.
Среди стран, не получивших приглашение на мероприятие, также оказались Россия, Венгрия и Турция, однако в списке 110 приглашённых государств нашлись такие, присутствие которых там «вызвало определённое недоумение» в связи с весьма «сомнительными» демократическими достижениями — включая, к примеру, Бразилию, Пакистан и Демократическую Республику Конго, отмечает обозреватель британской газеты.
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