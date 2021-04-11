ABC News: «будущее грузовых перевозок» — в США представили самолёты, которым не нужны аэропорты

В США транспортная компания UPS продемонстрировала свой новый самолёт, которому не нужны аэропорты, — он может совершать вертикальные взлёты и посадки прямо на территории складов. Как передаёт ABC News, инновация, которая поможет многим быстрее получать свои отправления, является «будущим грузоперевозок».

Одна из крупнейших транспортных компаний UPS сегодня заявила, что некоторым из её будущих грузовых самолётов даже не нужны будут аэропорты. Новые воздушные суда будут просто взлетать и приземляться вертикально рядом с распределительными центрами. С подробностями корреспондент ABC News Джио Бенитес.

Представьте, что это будущее грузоперевозок: электрические самолёты с вашими посылками на борту снуют по небу. И только подумайте: им не нужны аэропорты. Компания UPS планирует использовать самолёты, чтобы связать сельскохозяйственные поселения и города средней руки, затронуть области, куда обычно отправления идут дольше.

На этом изображении, представленном UPS, вы можете видеть, как самолёт совершает вертикальный взлёт с территории складов. Эти аппараты летают со скоростью 170 миль в час (≈ 274 километра в час) и приземляются непосредственно у сортировочных центров. Это значит, что ваши посылки приходят быстрее, да ещё и при, как это называет компания, минимальном воздействии на окружающую среду.

Итак, означает ли это, что в некоторых частях нашей страны кто-то будет быстрее получать свои посылки?

ХУАН ПЕРЕС, директор по IT и техническим вопросам UPS: Когда начинаешь обходиться без всей работы, которая осуществляется вручную, повышается эффективность всего процесса. Кроме того, сам процесс начинает продвигаться быстрее.

UPS не единственная компания, которая собирается использовать эти сверхтихие самолёты. Свой интерес демонстрирует и армия США.

КАЙЛ КЛАРК, основатель и глава Beta Technologies: Это касается логистических миссий по транспортировке воды, лекарств, вещей, средств экстренной помощи на небольшие рассстояния. Эти самолёты невероятно эффективны на малой дистанции, стоят недорого и, если говорить об армии, вполне могут заменить дорогостоящие наземные перевозки.

Такие самолёты могут пролететь порядка 250 миль, их аккумулятор заряжается где-то за 50 минут. Beta, компания, разрабатывающая эти аппараты, утверждает, что в течение всего нескольких лет эти самолёты станут автономными. Конечная цель — начать перевозить людей.

КАЙЛ КЛАРК: По мере того как мы развиваемся и продвигаем свои разработки в мире логистики, мы, конечно же, уже успели налетать миллионы часов и ввели в эксплуатацию тысячи аппаратов. Наша цель — чтобы, когда мы дойдём до пассажирских перевозок и поместим в наш самолёт шестерых человек, им было максимально удобно совершать такие местные региональные перелёты.

Ну а до тех пор — подопытными кроликами будут выступать наши посылки. UPS планирует начать летать на этих самолётах уже к 2024 году.

Джио Бенитес, ABC News, Нью-Йорк.

Дата выхода в эфир 09 апреля 2021 года.