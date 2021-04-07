SCMP: даже в пандемию строительство «города будущего» в Китае идёт полным ходом

Новый городской район Сюнань, расположенный в провинции Хэбэй примерно в двух часах езды от центра Пекина, призван стать практической реализацией мечты о «городе будущего». Спустя четыре года после старта этого масштабного проекта мечта уже обретает видимую форму, а к 2035 году планируется полностью ввести все новые объекты в эксплуатацию, сообщает South China Morning Post.
В Китае строят с нуля «идеальный город». Новый городской район Сюнань считается апогеем национальной программы по строительству. Планы по развитию этого объекта, место для расположения которого выбрал китайский лидер Си Цзиньпин, были провозглашены в 2017 году.
СИ ЦЗИНЬПИН, президент КНР: [Наше] решение создать новую экономическую зону в захолустье Хэбэя — это важное дело общенационального масштаба и «масштабная стратегия на тысячу лет».
Этот проект, который относится к числу наиболее амбициозных строек Китая, привлёк много ресурсов. Он расположен приблизительно в 100 километрах (примерно 62 мили) от Пекина.
В рамках проекта запланировано строительство этого вокзала для высокоскоростных поездов, который по площади равен 66 футбольным полям. Развитие проекта «умный город» в Сюнане возглавит цифровая транспортная лаборатория.
РЕН ДАКАЙ, директор цифровой транспортной лаборатории: В Сюнане будет обеспечена хорошая среда для новых исследований и разработок, это будет отличное место для людей, занятых в сфере высокотехнологичного транспорта. И это поможет им развиваться и набирать мощь, чтобы внедрять такой транспорт по всей стране.
Сюнань был запланирован в качестве города-спутника, который призван разгрузить густонаселённый Пекин. Он должен начать полностью функционировать как инновационный метрополис с «зелёной» и комфортной для жителей средой уже в 2035 году.
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