SCMP: даже в пандемию строительство «города будущего» в Китае идёт полным ходом

00:45 Мбаппе обошёл Анри по голам в плей-офф Лиги чемпионов Форвард «Пари Сен-Жермен» Киллиан Мбаппе вышел на второе место по голам в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА среди футболистов из Франции.

00:36 В ОБСЕ сообщили детали переговоров контактной группы по Донбассу Участники трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в ходе переговоров подтвердили приверженность режиму прекращения огня. Об этом заявила спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине Хайди Грау.

00:28 Мюллер сравнялся с Шевченко и Ибрагимовичем по голам в Лиге чемпионов Полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер вышел на восьмое место в истории по голам в Лиге чемпионов УЕФА.

00:20 В МЧС заявили о ликвидации открытого горения на складе в Люберцах Открытое горение на складе с бытовой химией и спортивным инвентарём в подмосковных Люберцах ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России .

00:15 «Бавария» потерпела первое поражение в ЛЧ с марта 2019 года Мюнхенская «Бавария» не сумела продлить свою беспроигрышную серию в Лиге чемпионов УЕФА.

00:04 Politico сообщила о подготовленных США санкциях против «Северного потока — 2» Американская газета Politico со ссылкой на источник в администрации США сообщила, что Минюст США подготовил два пакета санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2».

23:55 Дубль Мбаппе помог ПСЖ обыграть «Баварию» в первом матче 1/4 финала ЛЧ Французский «Пари Сен-Жермен» одержал победу над мюнхенской «Баварией» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

23:53 «Челси» победил «Порту» в первом матче 1/4 финала ЛЧ Лондонский «Челси» одержал победу над «Порту» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

23:50 В Аргентине рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 президента Анализ крови и состояние лёгких президента Аргентины Альберто Фернандеса, инфицированного коронавирусом, не вызывают опасений. Об этом рассказала команда врачей аргентинского лидера.

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23:30 В Госдепе заявили о готовности США снять санкции с Ирана Вашингтон готов снять санкции с Тегерана, в том числе ограничения, которые несовместимы с иранской ядерной сделкой. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

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23:08 В Zoom заявили о планах обслуживать клиентов в России и странах СНГ Американская компания Zoom Video Communications намерена продолжать обслуживание клиентов в России и других странах СНГ и в настоящее время находится в процессе выработки подхода к деятельности в регионе.

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