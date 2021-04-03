CNBC: Microsoft создаст для Сухопутных войск США 120 тысяч гарнитур дополненной реальности

14:16 Адвокат рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП на Смоленской площади Пострадавшая в результате ДТП на Смоленской площади в Москве остаётся в коме, сообщил адвокат потерпевших Виталий Бородин.

14:15 В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью тренера Загорулько Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев выразил соболезнования в связи с уходом из жизни заслуженного тренера России по лёгкой атлетике Евгения Загорулько.

14:09 В Румынии число случаев коронавируса превысило 970 тысяч В Румынии за сутки выявили 5498 случаев коронавирусной инфекции, в результате чего общее число больных COVID-19 в стране достигло 970 224.

14:01 Балахничёв назвал смерть Загорулько невосполнимой потерей для российской лёгкой атлетики Бывший глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв выразил свои соболезнования в связи со смертью заслуженного тренера России по прыжкам в высоту Евгения Загорулько.

13:59 На Украине завершилась подготовка к учениям при участии стран НАТО В Николаевской области завершилась подготовка к украинско-британским командно-штабным учениям Cossack Mace — 2021 при участии ещё не менее пяти стран — членов НАТО, сообщает Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

13:51 Гараничев выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону Евгений Гараничев стал победителем гонки с массовым стартом на 15 км, которая проходила на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

13:47 В Британии восемь полицейских пострадали в ходе беспорядков В британском Белфасте восемь сотрудников полиции пострадали в ходе беспорядков.

13:43 Бестемьянова прокомментировала падения Загитовой в ледовом шоу Тутберидзе Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась своим мнением о падениях, которые допустила олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном фигурном катании Алина Загитова во время шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло в Казани.

13:35 Рухани заявил о риске начала в Иране четвёртой волны коронавируса В двух иранских провинциях наблюдаются признаки наступления четвёртой волны коронавирусной инфекции COVID-19, заявил президент страны Хасан Рухани.

13:25 Петржела считает, что Аршавин мог бы стать идеальной заменой спортивному директору «Зенита» Рибалте Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что экс-футболист команды Андрей Аршавин мог бы заменить Хавьера Рибалту в качестве спортивного директора петербургского клуба.

13:22 Три машины столкнулись на западе Москвы Три автомобиля столкнулись на западе Москвы, в результате чего один из них вылетел на газон и перевернулся.

13:12 Корабли Тихоокеанского флота провели учения в Японском море Тральщик «Яков Баляев» и корветы «Совершенный» и «Громкий» Тихоокеанского флота России провели учения по организации противовоздушной обороны в Японском море, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

13:10 Исинбаева — о смерти тренера Загорулько: жизнь беспощадна Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева выразила свои соболезнования в связи со смертью заслуженного тренера России по лёгкой атлетике Евгения Загорулько.

13:02 Минздрав Украины призвал создать украинский препарат от COVID-19 Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о необходимости создать украинский препарат от коронавирусной инфекции COVID-19.

12:54 Дядя Хабиба прокомментировал победу Усмана Нурмагомедова в дебютном бою в Bellator Нурмагомед Нурмагомедов, дядя чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал победу другого своего племянника, Усмана Нурмагомедова, в бою против американца Майка Хэмела на турнире Bellator 255.

12:50 Кабмин поручил Минфину представить предложения по поддержке регионов Правительство поручило главе Минфина России Антону Силуанову представить предложения по замещению задолженности регионов и предоставлению им в будущем инфраструктурных бюджетных кредитов.

12:44 Более 100 млн человек в США получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 Центр по контролю и распространению заболеваний США заявил, что в Соединённых Штатах более 100 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

12:40 Тренер по лёгкой атлетике Куличенко выразил сожаление по поводу смерти Загорулько Советский и российский тренер по лёгкой атлетике Валерий Куличенко прокомментировал новость о смерти известного специалиста по прыжкам в высоту Евгения Загорулько.

12:30 Суд в Барнауле арестовал мужчину, подозреваемого в планировании подрыва мечети Центральный районный суд Барнаула отправил под стражу на два месяца мужчину, который подозревается в том, что собирался устроить подрыв мечети по заданию украинской националистической организации.

12:26 Экс-глава «Формулы-1»: Путин — приятнейший человек Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун рассказал, как он относится к президенту России Владимиру Путину.

12:21 СК просит о домашнем аресте депутата Ярославля по делу о коррупции Следствие просит Кировский районный суд Ярославля отправить под домашний арест депутата Ярославской областной думы Романа Фомичёва, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

12:12 ВФЛА выразила соболезнования в связи со смертью тренера Загорулько Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала уход из жизни легендарного тренера Евгения Загорулько.

12:10 В Киеве зафиксирован максимальный суточный рост числа случаев COVID-19 Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за сутки в городе выявили 2053 случая коронавируса, что стало максимальным показателем для столицы Украины за время пандемии.

11:59 Вяльбе предположила, что могла допустить ошибку в ситуации с лыжницей Шимолиной Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе признала, что могла допустить ошибку, обвинив лыжницу Александру Шимолину в выходе на старт марафона на 30 км, проходившего в рамках чемпионата России, в норвежской форме.

11:58 Минцифры исключило передачу данных россиян с предустановленного софта Российские приложения, которые с 1 апреля предустанавливаются на компьютеры и гаджеты, соответствуют требованиям безопасности и защиты персональных данных, заявили в Министерстве цифрового развития России.

11:48 В Индии за сутки выявили более 89 тысяч случаев коронавируса В Индии за сутки выявили 89 129 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с COVID-19 в стране достигло 12 392 260.

11:46 Сильнов рассказал о причинах смерти заслуженного тренера России Загорулько Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов высказался о смерти заслуженного тренера СССР и России Евгения Загорулько.

11:40 Чичерова — о смерти Загорулько: всё закрутилось как-то очень быстро Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова прокомментировала смерть своего наставника, заслуженного тренера России Евгения Загорулько.

11:34 В Киеве заявили об открытом ГБР против Медведчука деле о госизмене Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное производство о госизмене в отношении председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

11:28 Шимолина заявила, что на её форме нет символики сборной Норвегии Лыжница Александра Шимолина заявила, что форма, в которой она выступила в гонке с массовым стартом на чемпионате России в Тюмени, не имеет отношения к сборной Норвегии.

11:27 Гинцбург оценил информацию о возможном коронавирусе у президента Аргентины Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал информацию о том, что у президента Аргентины Альберто Фернандеса появились симптомы, похожие на те, что появляются при коронавирусе.

11:16 Сборная Югры выиграла женскую эстафету на чемпионате России по биатлону Команда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры одержала победу в женской эстафете 4 х 6 км на чемпионате России по биатлону.

11:14 Кабмин одобрил продление соглашения с США о сотрудничестве в космосе Российское правительство одобрило продление до конца 2030 года соглашения с США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, сообщает пресс-служба кабмина.

11:12 Число жертв коронавируса в России превысило 100 тысяч За сутки в России зафиксировали 384 летальных случая из-за коронавируса, общее число жертв COVID-19 в стране превысило 100 тыс.

11:05 В ЛНР обвинили ВСУ в размещении артиллерии у населённого пункта в Донбассе Пресс-служба управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики заявила, что украинские военные разместили гаубицы и бронетехнику вблизи жилых районов в Донбассе.

11:02 Вяльбе обвинила участницу ЧР в том, что она бежала марафон в норвежской форме Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе во время женского марафона на чемпионате России высказалась об экипировке лыжницы Александры Шимолиной.

11:02 В России за сутки выявили 9021 случай коронавируса В России в течение суток подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19 у 9021 человека. Общее число случаев инфицирования достигло 4 572 077. Об этом информирует оперштаб по борьбе с COVID-19.

10:53 Глава СНБО Украины посоветовал России «заниматься» своими регионами Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов посоветовал России «заниматься» собственными территориями.

10:49 Тарпищев объяснил поражение Рублёва от Хуркача в полуфинале «Мастерса» в Майами Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о поражении восьмой ракетки мира Андрея Рублёва в матче 1/2 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Майами от представителя Польши Хуберта Хуркача.

10:45 В Госдуме оценили планы Киева отработать с НАТО сценарий войны с Россией Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT слова представителя Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, который заявил, что в рамках учений Defender Europe 2021 будет отработана «война с Россией».

10:36 Скончался заслуженный тренер России по лёгкой атлетике Загорулько Заслуженный тренер СССР и России по лёгкой атлетике Евгений Загорулько ушёл из жизни в возрасте 78 лет.

10:33 Президент ФРГ рассказал о допущенных страной ошибках во время пандемии Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что страна допустила ряд ошибок в борьбе с пандемией коронавируса.

10:22 Рублёв — о поражении от Хуркача: сегодня был не мой день Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал поражение от поляка Хуберта Хуркача в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Майами (3:6, 4:6).

10:17 В Совфеде оценили слова Кравчука об отношениях России и Украины Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление первого президента Украины, представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о том, что на данный момент Украина является для России «врагом».

10:08 Истомина выиграла марафон на ЧР по лыжным гонкам Победительницей гонки масс-старта на 30 км классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени, стала Мария Истомина.

10:06 В России выполнили более 121 млн тестов на коронавирус В России проведено более 121,3 млн тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

09:58 Тренер команды НБА «Даллас» сдал положительный тест на коронавирус, будучи вакцинированным Главный тренер «Даллас Маверикс» Рик Карлайл пропустил игру регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Нью-Йорк Никс» (99:86) после того, как получил положительный результат теста на коронавирус.

09:54 Спикер Рады допустил возможность введения на Украине режима ЧП из-за COVID-19 Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала «Наш» допустил возможность введения на Украине режима чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

09:50 «Торонто» разгромил «Голден Стэйт» в матче НБА с разницей в 53 очка В рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рапторз» одержал крупную победу над «Голден Стэйт Уорриорз».