CNBC: Microsoft создаст для Сухопутных войск США 120 тысяч гарнитур дополненной реальности

Корпорация Microsoft выиграла контракт на создание гарнитур дополненной реальности IVAS для Сухопутных войск США, сообщает CNBC. Как отмечается в статье, в рамках договорённостей компания в течение 10 лет может произвести 120 тыс. гарнитур на сумму почти $22 млрд.
Компания Microsoft выиграла контракт на производство для Сухопутных войск США гарнитур дополненной реальности IVAS, которые созданы на основе очков HoloLens, сообщает CNBC.
По словам одного из представителей Microsoft, в рамках этой сделки корпорация в течение 10 лет может поставить 120 тыс. гарнитур на сумму до $21,88 млрд.
Ранее, в 2018 году, компания получила контракт на сумму $480 млн для создания прототипов IVAS. Теперь, согласно новым договорённостям, корпорация займётся их производством.
Как отмечается в статье, стандартный вариант очков HoloLens, цена которых составляет $3500, даёт людям возможность видеть голограммы, которые наложены на реальное окружение и с которыми можно взаимодействовать с помощью голоса и движения рук.
Один из журналистов CNBC в 2019 году опробовал прототип IVAS. Эта гарнитура не только показывала карту и компас, но и имела функцию тепловизора, позволяющего различать людей в темноте. Кроме того, система также могла показывать цель для вашего оружия.
Гарнитура от Microsoft позволит солдатам не только тренироваться, но и воевать, действуя в рамках одной системы, пишет издание со ссылкой на Сухопутные войска США. Как уточняется в статье, контракт с корпорацией рассчитан на пять лет с возможностью его продления ещё на пять лет.
В Николаевской области завершилась подготовка к украинско-британским командно-штабным учениям Cossack Mace — 2021 при участии ещё не менее пяти стран — членов НАТО, сообщает Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась своим мнением о падениях, которые допустила олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном фигурном катании Алина Загитова во время шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло в Казани.
Тральщик «Яков Баляев» и корветы «Совершенный» и «Громкий» Тихоокеанского флота России провели учения по организации противовоздушной обороны в Японском море, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Нурмагомед Нурмагомедов, дядя чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал победу другого своего племянника, Усмана Нурмагомедова, в бою против американца Майка Хэмела на турнире Bellator 255.
Следствие просит Кировский районный суд Ярославля отправить под домашний арест депутата Ярославской областной думы Романа Фомичёва, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе признала, что могла допустить ошибку, обвинив лыжницу Александру Шимолину в выходе на старт марафона на 30 км, проходившего в рамках чемпионата России, в норвежской форме.
Российские приложения, которые с 1 апреля предустанавливаются на компьютеры и гаджеты, соответствуют требованиям безопасности и защиты персональных данных, заявили в Министерстве цифрового развития России.
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное производство о госизмене в отношении председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о поражении восьмой ракетки мира Андрея Рублёва в матче 1/2 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Майами от представителя Польши Хуберта Хуркача.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT слова представителя Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, который заявил, что в рамках учений Defender Europe 2021 будет отработана «война с Россией».
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление первого президента Украины, представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о том, что на данный момент Украина является для России «врагом».
Главный тренер «Даллас Маверикс» Рик Карлайл пропустил игру регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Нью-Йорк Никс» (99:86) после того, как получил положительный результат теста на коронавирус.