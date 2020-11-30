Le Monde: белорусская оппозиция сменила тактику и разделилась

16:04
Иванов избран новым президентом ВФЛА
Пётр Иванов стал президентом Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
16:03
На Кубани водителей предупредили о тумане
ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в связи с туманом просит водителей быть внимательнее на дорогах Кубани.
16:00
Генсек НАТО рассказал об остающихся в Афганистане военных альянса
Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал об остающихся в Афганистане военнослужащих альянса.
15:59
Учёные сообщили о мощной вспышке на обратной стороне Солнца
Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН сообщила о мощнейшей за три года вспышке, которая произошла на обратной стороне звезды.
15:58
Адвокат Данченкова рассказал, когда начнутся слушания по делу Широкова
Адвокат Александр Островский, представляющий интересы избитого арбитра Никиты Данченкова, рассказал о ходе дела против экс-футболиста сборной России Романа Широкова, напавшего на его подзащитного.
15:57
В Москве рассказали об онлайн-мероприятиях музеев в декабре
С 1 по 6 декабря столичные музеи проведут лекции, концерты и экскурсии в формате онлайн.
15:54
Экс-главу Минздрава Иркутской области задержали за мошенничество
Бывшего главу Минздрава Иркутской области Наталью Ледяеву задержали по делу о мошенничестве с медицинскими масками.
15:54
В Краснодарском крае прокомментировали ситуацию с коронавирусом
В Краснодарском крае прокомментировали ситуацию по распространению коронавирусной инфекции за прошедшие сутки, выявлено 166 новых случаев.
15:53
Более 25 тысяч беженцев вернулись в Карабах после прекращения боёв
Ещё 1699 жителей прибыли за последние сутки в Нагорный Карабах из Армении. После прекращения боевых действий в регион вернулись более 25 тыс. беженцев, сообщили в Минобороны России.
15:52
В Молочном союзе России выразили соболезнования в связи со смертью Бориса Александрова
В Молочном союзе России выразили соболезнования в связи со смертью основателя бренда «Б.Ю. Александров» Бориса Александрова.
15:40
Польховский заявил, что за Гараничевым сохраняется место в сборной России
Биатлонист Евгений Гараничев сохранит место в составе сборной России и присоединится к команде перед этапами Кубка мира в Австрии.
15:39
Moderna уточнила данные об эффективности своей вакцины от COVID-19
Вакцина американской компании Moderna от коронавирусной инфекции COVID-19 при первичном анализе показала эффективность 94,1% на третьей фазе испытаний, следует из пресс-релиза.
15:38
НАТО видит усиление России после событий в Карабахе и Белоруссии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс видит усиление российского военного присутствия в результате событий в Нагорном Карабахе и Белоруссии.
15:36
В России рынок подержанных электромобилей вырос на 75%
В России рынок подержанных электромобилей вырос на 75% по сравнению с прошлым годом. В октябре 2020 года было продано 608 электромобилей с пробегом.
15:35
В Театре сатиры рассказали о состоянии Александра Ширвиндта
Худрук Московского театра сатиры Александр Ширвиндт и его супруга, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, пока остаются в больнице. Об этом сообщил директор театра Мамед Агаев.
15:31
Евгений Водолазкин рассказал о своём новом романе «Оправдание Острова»
Писатель Евгений Водолазкин рассказал о своём новом романе «Оправдание Острова».
15:28
Греф оценил состояние экономики России
Глава Сбербанка Герман Греф в ходе Дня инвестора дал прогноз по ситуации в экономике России.
15:28
В Германии создадут национальный резерв лекарств
Глава немецкого Минздрава Йенс Шпан заявил, что власти Германии приняли решение создать национальный резерв лекарств и защитного оборудования на фоне пандемии.
15:26
Гёзюбююк обслужит матч Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Зенитом»
Стала известна бригада судей, которая будет работать на матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Брюгге» — «Зенит».
15:18
Глава Минтруда прокомментировал идею расширить полномочия министерства
Глава Минтруда России Антон Котяков прокомментировал предложение о расширении полномочий министерства.
15:12
В 2020 году на поддержку семей с детьми выделили более 1,5 трлн рублей
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что в 2020 году было направлено на поддержку семей с детьми на федеральном уровне более 1,5 трлн рублей.
15:10
Фильм о команде G-Drive Racing удостоен награды Каннского фестиваля корпоративного видео
Документальный фильм «Россия на драйве» о выступающей в международных гонках на выносливость команде G-Drive Racing был удостоен награды Каннского фестиваля корпоративного видео — 2020.
15:07
Писатель Эрве Ле Телье получил Гонкуровскую премию
Французский писатель Эрве Ле Телье стал лауреатом самой престижной литературной награды Франции — Гонкуровской премии — за роман «Аномалия» (Anomalie).
15:02
РФС объявил о запуске новогоднего проекта «Письмо сборной»
Сборная России по футболу и официальный партнёр национальной команды «Почта России» объявляют о начале новогоднего конкурса «Письмо сборной».
14:59
В Черноморском флоте рассказали о кадровом распределении
В Черноморском флоте рассказали о кадровом распределении младших специалистов, более 800 военнослужащих после обучения прибыли на корабли и в воинские части ЧФ.
14:58
В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
За сутки в Челябинской области зафиксировали 284 случая COVID-19, заявили в региональном оперштабе.
14:57
ЕК высказалась о ситуации с Венгрией и российской вакциной от COVID-19
В Европейской комиссии прокомментировали ситуацию с возможным экстренным одобрением в Венгрии российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
14:57
В Казани рассказали о работе дорожных служб в условиях снегопада
В Казани рассказали о работе дорожных служб в условиях снегопада. По данным Гидрометцентра, за прошедшую неделю выпало 19 мм осадков, что составляет 43% от нормы.
14:57
В Красноярском крае рассказали о работе санавиации в пандемию
В Красноярском крае рассказали о работе санавиации во время пандемии.
14:56
Метеоролог рассказал о погоде в регионах России на этой неделе
Ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о погоде в регионах России на этой неделе.
14:55
Милонов вылечился от коронавируса
Депутат Госдумы Виталий Милонов вылечился от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в его аппарате.
14:49
Матвиенко предложила расширить права Минтруда
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила наделить Минтруд правом контролировать семейную политику и изменить название ведомства.
14:48
Матыцин: наверное, стоит задуматься о пересмотре лимита на легионеров в РПЛ
Министр спорта России Олег Матыцин считает, что в связи с неудачным выступлением отечественных клубов в еврокубках есть необходимость задуматься о формате лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
14:48
Саркисян обратился к Путину по вопросу возвращения военнопленных
Президент Армении Армен Саркисян обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть на родину военнопленных, которые находятся в Азербайджане.
14:41
Синицина и Кацалапов пропустят пятый этап Кубка России в Москве
Действующие чемпионы Европы по фигурному катанию среди танцевальных пар Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропустят заключительный этап Кубка России по фигурному катанию по причине болезни.
14:34
В Кремле оценили необходимость новых мер поддержки для малого бизнеса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не планируется введения новых мер поддержки для малого и среднего бизнеса с учётом того, что экономика страны продолжает функционировать.
14:30
В Германии назвали «коронавирусную пандемию» словом 2020 года
Жюри общества немецкого языка в Висбадене назвало «коронавирусную пандемию» (Corona-Pandemie) словом 2020 года. Об этом сообщается на сайте организации.
14:29
Санду назвала дату своей инаугурации
Избранный президент Молдавии Майя Санду сообщила, что церемония её инаугурации пройдёт 24 декабря.
14:24
Спортивный директор «Тамбова» признался, что в клубе нет позитивных изменений по зарплате
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков ответил на вопрос, изменилась ли финансовая ситуация в клубе.
14:24
Синоптики предупредили об аномальных морозах в Челябинской области
Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области в декабре.
14:22
Синоптики рассказали о погоде в Ростове-на-Дону в начале декабря
Синоптики рассказали о погоде в Ростове-на-Дону в начале декабря.
14:22
В Польше пациентам с COVID-19 будут высылать пульсоксиметры на дом
Власти Польши запускают программу опеки пациентов с коронавирусом на дому, которая предусматривает рассылку всем инфицированным пульсоксиметров для измерения уровня кислорода в крови.
14:17
Число жертв коронавируса в Африке превысило 51 тысячу
Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 51 тыс.
14:14
В Совфеде рассказали о работе над законом о гарантированном пенсионном плане
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал о работе над законом о гарантированном пенсионном плане (ГПП).
14:13
В Башкирии ожидается резкое понижение температуры
В Башкирии в первые дни декабря ожидается резкое понижение температуры. Об этом заявил республиканский Гидрометцентр.
14:09
Мишустин назвал коронавирус стресс-тестом для всех стран
Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что пандемия коронавируса стала стресс-тестом для всех государств.
14:09
МИД России призвал Париж ответственно подходить к нормандскому формату
МИД России в связи с заявлениями дипломатического ведомства Франции об отсутствии прогресса в трёхсторонней контактной группе по Донбассу по включению формулы Штайнмайера в законодательство Украины сообщил, что Парижу следует более ответственно подходить к роли сопосредника в рамках нормандского формата.
14:08
Николич назвал матч с «Зальцбургом» ключевым для «Локомотива» в ЛЧ
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с австрийским «Зальцбургом».
14:02
В Раде заявили о снижении промышленного производства на Украине
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о снижении производства почти во всех областях украинской промышленности.
14:00
Умер основатель бренда «Б.Ю. Александров»
Президент «Ростагроэкспорта», основатель бренда «Б.Ю. Александров» Борис Александров скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщает Российский союз предприятий молочной отрасли.