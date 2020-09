CNN: Трамп и не думал становиться президентом — ему просто нужна была реклама

Благодаря откровениям газеты The New York Times, сообщившей недавно о том, что Дональд Трамп много лет не платил подоходного налога из-за убыточности своих компаний, теперь почти наверняка можно говорить о том, что нынешний президент принял в 2015 году решение баллотироваться не потому, что хотел служить народу, а только чтобы поправить своё финансовое положение, пишет сайт CNN. По мнению обозревателя канала, предвыборная кампания Трампа стала для него лишь попыткой вернуть к жизни личный бренд.

В 2015 году Дональд Трамп отчаянно нуждался в «новой фишке»: с того момента, как его реалити-шоу The Apprentice прогремело на всю страну, прошло уже больше десяти лет, и его личный бренд — который всегда был его главным активом — быстро терял в цене, его гольф-площадки терпели гигантские убытки, а крайний срок для погашения миллионных кредитов всё приближался, пишет на сайте CNN обозреватель канала Крис Силлиза. Как отмечает журналист, об этом «блокбастере» стало известно благодаря изданию The New York Times, которое сообщило, что в 2016-м Трамп заплатил в общей сложности $750 подоходного налога, а за предыдущие 10 лет и вовсе не платил в казну ничего.

«И тогда он решил баллотироваться в президенты, — полагает Силлиза. — И, если оглянуться назад, это очень даже логично».

Как напоминает автор, Трамп «флиртовал» с идеей о том, чтобы принять участие в президентских выборах, и раньше — он говорил об этом в 1988-м, 2000-м, 2004-м и 2012 году, — однако ни разу не пошёл до конца и отступал, достигнув своей настоящей цели — бесплатно привлечь внимание журналистов. Но в 2015 году он оказался в другом положении, подчёркивает журналист. «Успехом — ни в финансовом плане, ни вообще — он уже не пользовался. У него был имидж уже не акулы бизнеса и звезды первой величины, а скорее культурной диковинки, этакого реликта 80-х, вышедшего в тираж. Теперь флиртовать с идеей об участии в выборах было мало — на этот раз для того, чтобы вернуть к жизни свой ослабевающий бренд, ему нужно было идти дальше», — поясняет Силлиза.

По мысли обозревателя CNN, все действия Трампа с самого начала его предвыборной кампании говорят о том, что мотивом для него было не серьёзное участие в выборах и выдвижение в качестве кандидата от Республиканской партии, а поддержка своего бренда. Как пишет Силлиза, похожие мысли в своём материале о налоговых декларациях президента США высказывали и журналисты The New York Times — они отмечали, что кампания Трампа казалась безнадёжной в политическом плане, однако в любом случае почти наверняка вернула бы ему внимание публики.

Так, первое заявление Трампа о том, что он будет баллотироваться, которое будущий президент сделал в своём небоскрёбе Trump Tower, спустившись по золотому эскалатору, по сути стало бесплатной телевизионной рекламой для его личного бренда. В речи, которую тогда произнёс новоиспечённый кандидат, он успел и расхвалить свой небоскрёб, не забыв упомянуть даже высокое качество системы кондиционирования воздуха в нём, и напомнить про свои площадки для гольфа. Кроме того, он подчеркнул, что «только что продал квартиру за 15 миллионов долларов человеку из Китая» и что владеет «большими площадями в Башне Банка Америки». А ещё — что он «очень богат». Ну и что он «гордится своим состоянием», потому что «замечательно работал», перечисляет обозреватель CNN.

Чем дольше длилась предвыборная кампания, тем активнее Трамп использовал её для саморекламы, констатирует автор. В начале марта 2016 года он провёл пресс-конференцию в зале, где были красиво расставлены стейки, вода и вино с его именем. «Мы продаём воду, у нас есть вода — очень успешная компания-поставщик воды, — говорил Трамп, демонстрируя свою марку минералки. — Это маленький частный поставщик воды, эту воду я поставляю во все свои здания, и она очень хороша». Впрочем, в сети о минеральной воде Трампа отзываются не слишком лестно, замечает Силлиза.

В рамках своей кампании Трамп старался проводить все мероприятия в собственных зданиях и на камеру играл в гольф на собственных площадках — а делая заявления, он неустанно говорил о том, какой он богатый и могущественный человек, подчёркивает Силлиза. По мнению журналиста, предвыборная кампания выступила в качестве «кардинального обновления» его бренда, а продолжалась она за счёт того, что Трамп был готов делать абсолютно любые заявления и шаги, а также благодаря части избирателей, которых привлёк его «радикальный» имидж чужого в политическом истеблишменте человека. Так предприниматель в мгновение ока вновь оказался востребованным, убеждён автор.

«На протяжении предвыборной кампании Трампа и всего его президентского срока я вновь и вновь возвращался к его собственным словам о себе (и о своей жизненной философии) из интервью журналу Playboy 1990 года: «Гвоздь программы — сам Трамп, и все билеты на это шоу уже проданы, — рассуждает Силлиза. — Главной проблемой для Трампа оказалось то, что к началу 2015 года раскупать эти билеты уже перестали и в зрительном зале остались лишь несколько случайно забредших туда людей. В глазах публики он превратился из титана индустрии и звезду реалити-шоу в потрёпанного жизнью ярмарочного зазывалу. Про него вот-вот должны были все забыть. Что ещё хуже, он оказался в отчаянном финансовом положении, и простых способов как-то его поправить у него не было».

На взгляд обозревателя CNN, участие в президентских выборах стало для Трампа одним из последних тузов в рукаве, и мотивацией для него стало не желание служить обществу, а отчаяние. «В общем-то, мы это понимали всегда. Но теперь, когда The New York Times написала о его налоговых декларациях, мы можем окончательно прийти к этому выводу», — подытоживает журналист.