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AS: Рафинья поссорился с братом Хави и теперь рискует пропустить следующий матч

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Нападающий «Барселоны» Рафинья остался недоволен заменой в матче 33-го тура Примеры с «Валенсией» и поссорился с Оскаром Эрнандесом, братом главного тренера команды Хави.
AS: Рафинья поссорился с братом Хави и теперь рискует пропустить следующий матч
  • AP
  • © Joan Monfort

По информации AS, игрок оскорблял тренера после замены, а также в раздевалке. Из-за его поведения футболисту дали понять, что он пропустит следующую игру, сказав: «Успокойся, теперь ты не будешь играть».

Напомним, что «Барселона» обыграла «Валенсию» со счётом 4:2. Роберт Левандовски отметился хет-триком, а Рафинья — голевой передачей.

Ранее сообщалось, что у «Барселоны» есть три кандидата на замену Хави.

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