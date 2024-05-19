AS: Рафинья поссорился с братом Хави и теперь рискует пропустить следующий матч

Нападающий «Барселоны» Рафинья остался недоволен заменой в матче 33-го тура Примеры с «Валенсией» и поссорился с Оскаром Эрнандесом, братом главного тренера команды Хави.

По информации AS, игрок оскорблял тренера после замены, а также в раздевалке. Из-за его поведения футболисту дали понять, что он пропустит следующую игру, сказав: «Успокойся, теперь ты не будешь играть».

Напомним, что «Барселона» обыграла «Валенсию» со счётом 4:2. Роберт Левандовски отметился хет-триком, а Рафинья — голевой передачей.

Ранее сообщалось, что у «Барселоны» есть три кандидата на замену Хави.