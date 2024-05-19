NBC: в Айдахо при столкновении пикапа и минифургона погибли шесть человек

В американском штате Айдахо шесть человек погибли в результате столкновения пикапа и минифургона.

Об этом пишет NBC News.

Уточняется, что ещё десять человек пострадали.

«Пикап вылетел на встречную полосу и врезался в пассажирский фургон, заполненный людьми», — указывается в сообщении телеканала.

По имеющимся данным, погибшими являются водитель фургона и пятеро его пассажиров.

Причину, по которой пикап вылетел на встречную полосу, в настоящий момент выясняют.

Ранее сообщалось, что восемь человек погибли, ещё восемь пострадали в ДТП с автобусом в США.