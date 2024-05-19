NBC: в Айдахо при столкновении пикапа и минифургона погибли шесть человек
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Об этом пишет NBC News.
Уточняется, что ещё десять человек пострадали.
«Пикап вылетел на встречную полосу и врезался в пассажирский фургон, заполненный людьми», — указывается в сообщении телеканала.
По имеющимся данным, погибшими являются водитель фургона и пятеро его пассажиров.
Причину, по которой пикап вылетел на встречную полосу, в настоящий момент выясняют.
Ранее сообщалось, что восемь человек погибли, ещё восемь пострадали в ДТП с автобусом в США.