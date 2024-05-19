RT в Telegram
Подпишись

NBC: в Айдахо при столкновении пикапа и минифургона погибли шесть человек

Короткая ссылка
В американском штате Айдахо шесть человек погибли в результате столкновения пикапа и минифургона.
NBC: в Айдахо при столкновении пикапа и минифургона погибли шесть человек
  • Gettyimages.ru
  • © CRobertson

Об этом пишет NBC News.

Уточняется, что ещё десять человек пострадали.

«Пикап вылетел на встречную полосу и врезался в пассажирский фургон, заполненный людьми», — указывается в сообщении телеканала.

По имеющимся данным, погибшими являются водитель фургона и пятеро его пассажиров.

Причину, по которой пикап вылетел на встречную полосу, в настоящий момент выясняют.

Ранее сообщалось, что восемь человек погибли, ещё восемь пострадали в ДТП с автобусом в США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить