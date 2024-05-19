FT: мобилизация осложняет работу крупнейшего украинского производителя стали

Крупнейший украинский производитель стали «Арселор Миттал Кривой Рог» испытывает серьёзные кадровые проблемы из-за мобилизации.

Об этом в беседе с газетой Financial Times сказал исполнительный директор завода Мауро Лонгобардо.

«Если мобилизация продолжится, у нас не будет достаточно персонала для работы», — заявил он.

По словам Лонгобардо, «Арселор Миттал Кривой Рог» уже начал активно принимать на работу женщин, так как «нанимать мужчин стало очень сложно».

Ранее сообщалось, что украинские дальнобойщики устроили протест из-за закона о мобилизации.