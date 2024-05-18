Украинские дальнобойщики устроили протест из-за закона о мобилизации

На Украине дальнобойщики устроили акцию протеста на трассе Киев — Одесса.

Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua».

Дальнобойщики вывели на дорогу десятки фур, образовав огромную пробку. Отмечается, что водители выступают против нового закона о мобилизации.

«Пусть власти видят, что мы — граждане страны, и на нас Украина держится, а не на них», — заявил один из участников протеста.

Ранее на Украине сотрудники территориального центра комплектования, исполняющего функции военкомата, получили право вручать повестки круглосуточно.