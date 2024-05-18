Украинские дальнобойщики устроили протест из-за закона о мобилизации
- Gettyimages.ru
- © Volodimyr Trofimov
Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua».
Дальнобойщики вывели на дорогу десятки фур, образовав огромную пробку. Отмечается, что водители выступают против нового закона о мобилизации.
«Пусть власти видят, что мы — граждане страны, и на нас Украина держится, а не на них», — заявил один из участников протеста.
Ранее на Украине сотрудники территориального центра комплектования, исполняющего функции военкомата, получили право вручать повестки круглосуточно.