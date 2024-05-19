Административное здание повреждено в Одесской области

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил о повреждении взрывами административного здания в Одесском районе региона.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Как отметил Кипер, «в Одесском районе повреждено административное здание».

О каком именного объекте идёт речь — не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Одессе раздались взрывы.