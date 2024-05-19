Административное здание повреждено в Одесской области
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил о повреждении взрывами административного здания в Одесском районе региона.
- Gettyimages.ru
- © SOPA Images
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Как отметил Кипер, «в Одесском районе повреждено административное здание».
О каком именного объекте идёт речь — не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Одессе раздались взрывы.
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