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Административное здание повреждено в Одесской области

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Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил о повреждении взрывами административного здания в Одесском районе региона.
Административное здание повреждено в Одесской области
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Как отметил Кипер, «в Одесском районе повреждено административное здание».

О каком именного объекте идёт речь — не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Одессе раздались взрывы.

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