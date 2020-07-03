Украинский депутат: «шароварные дебилы» доведут Украину до распада и уничтожения

Нынешние власти Украины своими действиями ставят страну на грань распада и уничтожения, уверен депутат, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович. Как заявил он в комментарии каналу NewsOne, «шароварные дебилы» довели страну до того, что Украина просто не может выживать.

ВАДИМ РАБИНОВИЧ, депутат: Если бы они хотели справиться, они бы это сделали за пять минут. Под это они убирают сейчас Палия в самое удачное время, которое просто, как бы мягче сказать, не подходит для нашей страны. Потому что сейчас кризис во всём мире, абсолютный кризис управления в государстве, нездоровый премьер-министр, который вообще не знает, что делать. Ну и вот эти там, на Банковой, с весёлыми хиханьками.

Кстати, где президент? Видел его кто-то в последний раз? Только в кино. Я не видел президента. Но и всё это сопровождается ещё тем, что нашу страну, если кто не знает, никуда не пускают в Европе теперь, и, поверьте, её не пустят и в ближайшее время, а другие страны собираются вводить шенгеновскую визу, закончили даже с безвизом.

Ну, и как вишенка на торте — Пётр Алексеевич Порошенко, который вместо того, чтобы находиться в тюрьме, говорит прокурору: пустите его в туалет.

Понимаете, это надругательство какое-то над страной. Вот эти вот шароварные дебилы довели нас до того, что мы сегодня реально на грани распада и уничтожения, потому что страна не может выживать.

Дата выхода в эфир 02 июля 2020 года.