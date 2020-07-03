Украинский депутат: «шароварные дебилы» доведут Украину до распада и уничтожения

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Guardian: эпидемия COVID-19 обрекает кинотеатры на исчезновение Guardian
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Открытое горение на ферме в Свердловской области ликвидировано
Открытое горение на частной ферме в селе Ларина в Свердловской области, на которой ранее было зафиксировано возгорание в загоне для скота, ликвидировано.
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Сенатор намерен обязать Трампа раскрыть данные о собственности
Американский сенатор Том Юдалл заявил о планах обязать президента США Дональда Трампа раскрыть финансовую информацию о его собственности за рубежом.
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Источник: финал Кубка Стэнли примет Эдмонтон
Финалы конференций Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и финал Кубка Стэнли пройдут в Эдмонтоне.
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В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
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Порье рассказал, как поражение от Макгрегора изменило его отношение к спорту
Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастин Порье вспомнил о досрочном поражении от экс-чемпиона организации в двух дивизионах Конора Макгрегора.
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Трамп может принять меры из-за якобы «сговора» России с талибами
Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил о готовности президента США Дональда Трампа принять меры в отношении России, если данные о якобы «сговоре» российской стороны с боевиками «Талибана»* подтвердятся.
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Украина подписала меморандум для переговоров с Ираном по делу Boeing
Украина на встрече с представителями Афганистана, Великобритании, Швеции и Канады подписала меморандум о взаимопонимании в сотрудничестве на переговорах с Ираном по делу о сбитом около Тегерана Boeing.
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Легкоатлет Иванюк раскритиковал руководство ВФЛА за бездействие
Призёр чемпионата мира в прыжках в высоту Илья Иванюк подверг критике деятельность руководства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
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Ещё 34 пациента с коронавирусом скончались в Москве
Ещё 34 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались в Москве.
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Игроки «Манчестер Сити» организовали чемпионский коридор «Ливерпулю»
Перед началом матча 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) игроки «Манчестер Сити» выстроили коридор «Ливерпулю», который досрочно обеспечил себе победу в чемпионате.
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Во Франции за сутки умерли 14 человек с коронавирусом
Во Франции за сутки умерли 14 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число летальных исходов достигло 29 875. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.
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Экс-футболист «Ювентуса» нуждается в пересадке печени из-за проблем с алкоголем
Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» Фабиан О'Нил из-за алкоголизма нуждается в пересадке печени.
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Пелоси выступила за санкции против разведывательного сектора России
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала ввести санкции против российских разведывательного и оборонного секторов в связи с якобы угрозой американским военным.
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У главы администрации президента Боливии выявили коронавирус
Медики обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19 у главы администрации президента Боливии Йерко Нуньеса.
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«Аталанта» обыграла «Наполи» в 29-м туре Серии А
В матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу среди команд Серии А «Аталанта» одержала победу над «Наполи».
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Стало известно место и время прощания с актёром Виктором Проскуриным
Директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок рассказал, где и когда состоится прощание с актёром Виктором Проскуриным.
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Кинолог призвал к ответственности при заведении собаки
Президент Союза кинологических организаций, ветеринар Владимир Уражевский призвал к ответственности при заведении собаки.
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Хоккеист «Филадельфии» Линдблом победил рак
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Оскар Линдблом был выписан из больницы.
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В Сербии введут штраф за отсутствие маски в закрытых помещениях
В Сербии вводят штрафы за неиспользование защитных масок в закрытых помещениях на фоне роста числа выявленных случаев коронавируса.
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Захарова объяснила вброс о якобы сговоре России с талибами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила публикацию газетой The New York Times материала о якобы сотрудничестве российской стороны с талибами*.
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«Тоттенхэм» уступил «Шеффилд Юнайтед» в 32-м туре АПЛ
В матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» на выезде проиграл «Шеффилд Юнайтед».
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Антигулов встретится с Крэйгом на «Бойцовском острове UFC»
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе Гаджимурад Антигулов узнал дату следующего поединка и имя соперника.
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Цена нефти марки Brent превысила $43 за баррель
Цена нефти марки Brent превысила $43 за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
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Лукашенко рассказал о зависти россиян и украинцев к белорусам
Люди из других стран завидуют белорусам, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, в стране каждый может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным.
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Балахничёв: World Athletics хорошо жить за счёт России
Экс-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв прокомментировал ситуацию вокруг организации.
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За сутки в Турции выявили почти 1200 больных коронавирусом
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили почти 1200 больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
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В Подмосковье рассказали о проведении ЕГЭ
В Московской области рассказали о проведении Единого государственного экзамена.
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Путин подписал указ о присвоении звания «город трудовой доблести» 20 городам
Президент России Владимир Путин Путин подписал указ о присвоении звания «город трудовой доблести» 20 российским городам.
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Девять игроков НБА сдали положительные тесты на коронавирус
Тесты на коронавирус ещё девяти игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) дали положительный результат.
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Представители ливийской ЛНА провели переговоры с США
Представители Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара провели переговоры с американской делегацией.
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Дочери Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы
Несовершеннолетняя Ксения Малафеева, дочь бывшего голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева, обвиняется в торговле наркотическими веществами.
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На Украине проверят телеканал после слов Медведчука о политике Путина
Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию проверит украинский телеканал после того, как в его эфире глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук «положительно оценил» инициативы российского президента Владимира Путина в международной политике.
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На матчах Примеры не будет зрителей до конца сезона-2019/20
В испанской Примере не рассматривают возможность возвращения зрителей на трибуны в нынешнем сезоне.
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ВОЗ рассказала о вакцинах от COVID-19 на стадии клинических испытаний
Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Анна Мария Хенао-Рестрепо рассказала, сколько вакцин от коронавирусной инфекции в настоящий момент находятся на стадии клинических испытаний.
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Юрист прокомментировал инцидент в Красногорске
Судебный юрист Натан Будовниц прокомментировал инцидент в Красногорске, где на девочку с 23-го этажа упала бутылка.
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Юрий Антонов выразил соболезнования в связи со смертью поэта-песенника Бориса Дубровина
Музыкант Юрий Антонов выразил соболезнования в связи со смертью поэта-песенника Бориса Дубровина.
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Эксперты оценили политику Китая на нефтегазовом рынке
Эксперт по энергетике Сергей Пикин оценил политику Китая на нефтегазовом рынке.
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Крымский военно-исторический фестиваль состоится 4—6 сентября
Крымский военно-исторический фестиваль будет проходить с 4 по 6 сентября в Севастополе.
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Ласицкене допускает уход из сборной России из-за ситуации вокруг ВФЛА
Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что может покинуть сборную России из-за санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА).
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В горах Крыма спасли трёх туристов
Сотрудники аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» спасли трёх туристов в горах.
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Названы даты открытия Михайловского и Летнего садов в Петербурге
Михайловский сад в Санкт-Петербурге откроется 8 июля, Летний сад — 15 июля.
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В Татарстане завели дело по факту падения конструкции детской площадки на ребёнка
В Татарстане завели уголовное дело по факту падения конструкции детской площадки на ребёнка.
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В Петербурге рассказали о подготовке к ЕГЭ
В Санкт-Петербурге рассказали о подготовке к Единому государственному экзамену.
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Помпео предупредил об «угрозе» «Северного потока — 2» для Германии
«Энергетическая связь» от проекта газопровода «Северный поток — 2» даст России возможность угрожать Германии. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
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В Ростовской области продлили мораторий на проверки бизнеса
Губернатор Ростовской области Василий Голубев продлил мораторий на проверки бизнеса.
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В Архангельске стартовала совместная экспедиция Северного флота и Центра подводных исследований
В Архангельске стартовала экспедиция, которую проводят Северный флот и Центр подводных исследований Русского географического общества.
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В Удмуртии возобновляют работу реабилитационные центры для детей
В пятницу, 3 июля, в Удмуртии возобновляют работу реабилитационные центры для детей.
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Спасатели предупредили о жаре до +39 ˚С в Краснодарском крае
Спасатели предупредили о жаре в Краснодарском крае в ближайшие дни.
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В ХМАО продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова продлила режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.
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В Ставропольском крае рассказали об особенностях проведения ЕГЭ в 2020 году
В Ставропольском крае рассказали об особенностях проведения Единого государственного экзамена в 2020 году.