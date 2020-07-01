Вести: украинский депутат зачитал рэп о своём законе о молодёжи
Депутат от фракции «Слуга народа» Александр Санченко попытался объяснить суть своего законопроекта «Об основах молодёжной политики» с помощью композиции в стиле рэп. Как пишут «Вести», видео политик обнародовал на своей странице в Facebook.
«Молодёжный закон нуждается в молодёжной подаче», — подписал свой «клип» депутат.
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