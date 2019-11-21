Hill: американские конгрессмены оценили пользу от Договора по открытому небу

Американские конгрессмены собрались на слушаниях, на которых обсуждали эффективность Договора по открытому небу. Дональд Трамп грозится выйти из него, и некоторые политики с ним согласны, уверяя, что и от спутников можно получить всю необходимую информацию.

Американские законодатели обсудили эффективность Договора по открытому небу на совместном заседании Хельсинкской комиссии США и подкомитета нижней палаты парламента, пишет The Hill. Трамп высказывал желание выйти из договора, мотивируя это тем, что Россия якобы ограничивала США доступ в некоторые регионы.

Участники дискуссии высказывали разные мнения. Демократы считают, что США должны остаться в договоре, и они призывают администрацию сначала посоветоваться с конгрессом и союзниками, прежде чем принимать любое решение и «ставить под угрозу национальную безопасность Соединённых Штатов».

Впрочем, некоторые демократы ставили под сомнение целесообразность договора в эпоху, когда успешно используются спутники, которые «могут сделать фотографию бейсбольного мяча на расстоянии 200 миль».

Парламентарии-республиканцы призывают Трампа выйти из договора, поскольку, по их мнению, от таких наблюдательных полётов США не получают новой информации.

В свою очередь, специалист по политике в сфере ядерных вооружений отметил, что информация, получаемая от спутников, не может заменить информацию, получаемую от полётов самолётов. Так, например, информация от самолётов быстро распространяется между союзниками по НАТО, а сведения со спутников часто имеет засекреченный характер, пишет The Hill.

«Я считаю, что нужно укреплять международные соглашения, ведь они создают доброжелательность между противниками и делают мир безопаснее, — сказал республиканец Адам Кинзингер. — Но чтобы они работали, все должны играть по одним правилам, а Россия так не делает».