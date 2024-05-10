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Мишустин назвал шесть приоритетов в работе правительства в ближайшие годы

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Исполняющий обязанности премьер-министра России Михаил Мишустин назвал шесть приоритетов в работе правительства в ближайшие годы.
Мишустин назвал шесть приоритетов в работе правительства в ближайшие годы
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda/

«Первое — укрепление экономики. Второе — обеспечение технологического суверенитета. Третье — цифровая трансформация. Четвёртое — народосбережение и поддержка семей с детьми. Пятое — повышение благосостояния граждан. Шестое — сбалансированное развитие регионов и инфраструктуры», — назвал Мишустин.

Он отметил, что основой работы правительства в следующие шесть лет является послание президента Федеральному собранию.

Ранее Мишустин рассказал о результатах работы кабмина за четыре года.

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