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Мишустин рассказал о результатах работы кабмина за четыре года

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Исполняющий обязанности премьер-министра России Михаил Мишустин рассказал о результатах работы кабмина за четыре года.
Мишустин рассказал о результатах работы кабмина за четыре года
  • РИА Новости

Как он отметил во время своего выступления в Госдуме в рамках рассмотрения его кандидатуры на пост главы правительства, российский кабмин за четыре года работы смог сделать государственный аппарат более эффективным, улучшить координацию между разными ведомствами.

«Совсем недавно в соответствии с Конституцией правительство отчитывалось о результатах за 2023 год и в целом за прошедшую четырёхлетку. За этот период удалось существенно повысить эффективность работы государственного аппарата, улучшить координацию ветвей власти. Как на федеральном, так и на региональном уровнях», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что данная работа позволила создать фундамент для дальнейшего развития России, достижения обозначенных российским президентом Владимиром Путиным национальных целей, а также для повышения уровня жизни россиян и развития экономики.

Ранее Путин выразил уверенность, что Госдума поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера.

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