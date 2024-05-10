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Свищёв считает, что WADA пытается отговорить спортсменов от участия в Играх дружбы

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказал мнение, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) принимает попытку отговорить спортсменов от участия в Играх дружбы.
Свищёв считает, что WADA пытается отговорить спортсменов от участия в Играх дружбы
  • AFP
  • © TOFIK BABAYEV

«Очередная попытка от Запада отговорить спортсменов ехать в Россию на соревнования. Пусть WADA не лезет к нам и разбирается с делом китайских пловцов. А ещё лучше будет, если их аккредитованные лаборатории начнут проверять допинг-пробы спортсменов с Игр БРИКС и Игр дружбы. Тогда и не будет никаких вопросов», — цитирует Свищёва ТАСС.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Екатеринбурге и Москве. В рамках турнира проведут соревнования по 33 видам спорта, в том числе по лёгкой атлетике, смешанным единоборствам, баскетболу, акробатическому рок-н-роллу и другим.

8 мая в РУСАДА сообщили, что зарубежные лаборатории отказываются принимать пробы с Игр дружбы.

Ранее в пресс-службе WADA высказали мнение, что здоровье спортсменов на Играх дружбы может быть поставлено под угрозу.

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