«Чемпионат»: травма защитника ЦСКА Роши оказалась несерьёзной

Защитник ЦСКА Виллиан Роша отправился с командой на матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

«В последние дни состояние Роши улучшилось. Игрок хорошо восстановился после травмы голеностопа и отправится с командой на матч с «Зенитом», — цитирует источник «Чемпионат».

В текущем сезоне Роша провёл за команду 32 матча во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2025 года.

Встреча между командами пройдёт 11 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:00 мск. Сергей Иванов назначен главным арбитром матча.

Ранее сообщалось, что бывшего футболиста ЦСКА Жо арестовали за неуплату алиментов.