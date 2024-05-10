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В Крылатском прошла эстафета «Серебряная ладья» на приз газеты «Вечерняя Москва»

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На Гребном канале в Крылатском прошла эстафета «Серебряная ладья» на приз газеты «Вечерняя Москва». Победители получили переходящий кубок, учреждённый изданием в 1933 году.
В Крылатском прошла эстафета «Серебряная ладья» на приз газеты «Вечерняя Москва»
  • Gettyimages.ru
  • © Joel W. Rogers

«Серебряная ладья» проводилась даже в годы войны. Прерывалась традиция всего раз. Тогда погодные условия были совсем плохими как на суше, так и на воде», — заявил президент Федерации гребного спорта в Москве, заслуженный работник физической культуры России Александр Сазонов.

Как отметил президент Федерации гребного спорта России, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион 2004 года Алексей Свирин, эти соревнования посвящены памяти тех, кто отдал свою жизнь ради победы в Великой Отечественной войне.

Шеф-редактор окружной газеты «Новые округа» Валентин Звегинцев пожелал спортсменам удачи и добавил, что 91 раз проведения соревнований — довольно серьёзное число.

Лучшими в этом году стали спортсмены команды ЦСКА ВМФ.

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