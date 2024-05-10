На ВДНХ представили обновлённый «Зелёный маршрут»
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
«В обновлённый маршрут входит 42 локации на ВДНХ, в парке «Останкино» и ботаническом саду. Каждая из них знакомит с разнообразием природных экосистем. Начать прогулку можно у любого входа на территорию главной выставки страны, а затем следовать по точкам в удобном порядке», — отметила Сергунина.
В частности, маршрут дополнен остановкой у Старой Фондовой оранжереи, которую недавно открыли после реставрации.
Ещё одна новая остановка — каштановая аллея.
Ранее сообщалось, что в Москве разработали пять новых весенних маршрутов по столице.