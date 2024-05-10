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На ВДНХ представили обновлённый «Зелёный маршрут»

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ВДНХ и Главный ботанический сад имени Цицина обновили «Зелёный маршрут». Прежний список остановок увеличился почти в два раза — к нему добавили ещё 18 точек, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
На ВДНХ представили обновлённый «Зелёный маршрут»

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«В обновлённый маршрут входит 42 локации на ВДНХ, в парке «Останкино» и ботаническом саду. Каждая из них знакомит с разнообразием природных экосистем. Начать прогулку можно у любого входа на территорию главной выставки страны, а затем следовать по точкам в удобном порядке», — отметила Сергунина.

В частности, маршрут дополнен остановкой у Старой Фондовой оранжереи, которую недавно открыли после реставрации.

Ещё одна новая остановка — каштановая аллея.

Ранее сообщалось, что в Москве разработали пять новых весенних маршрутов по столице.

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