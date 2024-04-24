В Москве разработали пять новых весенних маршрутов по столице

Туристический сервис Russpass разработал пять новых весенних маршрутов по Москве.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

«На каждом маршруте ждёт более десяти знаковых мест, объединённых общей темой. Например, в преддверии Пасхи можно познакомиться с такими жемчужинами православного зодчества, как Покровский, Новоспасский и Спасо-Андроников монастыри», — сказала Сергунина.

Также, по её словам, подготовлены идеи для активного семейного отдыха и долгой прогулки по историческому центру.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург принял более 500 тыс. иностранных туристов в 2023 году.