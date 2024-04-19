Петербург посетили 500 тысяч иностранных туристов в 2023 году

Санкт-Петербург принял более 500 тыс. иностранных туристов в 2023 году.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Вклад зарубежных туристов в экономику города составил 54,3 млрд рублей. Турпоток за год вырос на 68%, вклад в экономку — на 84%.

Чаще всего Петербург посещали уроженцы КНР, Ирана, Турции, Индии и ОАЭ.

В 2024 году город намерен рассказать о своём туристическом потенциале на 16 крупных профессиональных мероприятиях в России, странах СНГ и других международных площадках.

Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов заявил, что летние туры выгоднее всего покупать как можно раньше.