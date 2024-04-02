В Союзе туристических агентств посоветовали покупать летние туры заранее

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов заявил, что летние туры выгоднее всего покупать как можно раньше.

«Дешевле не будет однозначно, потому что выкупаются билеты, их остаётся меньше, цена возрастает. Чем раньше вы их купите, тем дешевле будет. Сейчас практически у всех, кто занимается продажей пакетных туров, динамическое ценообразование», — сказал он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, среди популярных пляжных направлений — Крым, Краснодарский край, Абхазия. Что касается просто летнего отдыха, то это Калининград, Алтайский край и Байкал.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН прокомментировал популярность Азии среди российских путешественников.