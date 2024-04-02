В Союзе туристических агентств посоветовали покупать летние туры заранее
- РИА Новости
«Дешевле не будет однозначно, потому что выкупаются билеты, их остаётся меньше, цена возрастает. Чем раньше вы их купите, тем дешевле будет. Сейчас практически у всех, кто занимается продажей пакетных туров, динамическое ценообразование», — сказал он в беседе с телеканалом «360».
По его словам, среди популярных пляжных направлений — Крым, Краснодарский край, Абхазия. Что касается просто летнего отдыха, то это Калининград, Алтайский край и Байкал.
Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН прокомментировал популярность Азии среди российских путешественников.