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В Союзе туристических агентств посоветовали покупать летние туры заранее

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Президент Союза туристических агентств Сергей Голов заявил, что летние туры выгоднее всего покупать как можно раньше.
В Союзе туристических агентств посоветовали покупать летние туры заранее
  • РИА Новости

«Дешевле не будет однозначно, потому что выкупаются билеты, их остаётся меньше, цена возрастает. Чем раньше вы их купите, тем дешевле будет. Сейчас практически у всех, кто занимается продажей пакетных туров, динамическое ценообразование», — сказал он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, среди популярных пляжных направлений — Крым, Краснодарский край, Абхазия. Что касается просто летнего отдыха, то это Калининград, Алтайский край и Байкал.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН прокомментировал популярность Азии среди российских путешественников.

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