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Очевидцы рассказали RT о моменте падения автобуса в реку Мойку в Петербурге

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Местная жительница Татьяна, видевшая аварию с участием автобуса, рассказала RT о моменте падения транспортного средства в реку Мойку в Санкт-Петербурге.
Очевидцы рассказали RT о моменте падения автобуса в реку Мойку в Петербурге
  • © МЧС Санкт-Петербурга

По её словам, часть пассажиров автобуса, который упал в Мойку в Петербурге, смогли сразу выбраться из транспорта. У некоторых были окровавлены руки.

«Кто-то стал прыгать. Одного достали, но он уже синий был. Кого-то скорая увезла прямо сразу же. Потом приехали службы, достали остальных — человек семь-восемь», — сказала она.

Другая очевидица событий рассказала, что в момент ЧП была дома и услышала крики людей.

«Это ад просто. Просто ад», — отметила она.

Водитель автобуса задержан, заведено дело. Внутри салона находилось порядка 20 человекВедётся спасательная операция.

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