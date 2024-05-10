Очевидцы рассказали RT о моменте падения автобуса в реку Мойку в Петербурге

Местная жительница Татьяна, видевшая аварию с участием автобуса, рассказала RT о моменте падения транспортного средства в реку Мойку в Санкт-Петербурге.

По её словам, часть пассажиров автобуса, который упал в Мойку в Петербурге, смогли сразу выбраться из транспорта. У некоторых были окровавлены руки.

«Кто-то стал прыгать. Одного достали, но он уже синий был. Кого-то скорая увезла прямо сразу же. Потом приехали службы, достали остальных — человек семь-восемь», — сказала она.

Другая очевидица событий рассказала, что в момент ЧП была дома и услышала крики людей.

«Это ад просто. Просто ад», — отметила она.

Водитель автобуса задержан, заведено дело. Внутри салона находилось порядка 20 человек. Ведётся спасательная операция.