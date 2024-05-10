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RT опубликовал видео момента падения автобуса в реку Мойку в Петербурге

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RT
В распоряжение RT попало видео с моментом падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге.
RT опубликовал видео момента падения автобуса в реку Мойку в Петербурге
  • Gettyimages.ru

При повороте водитель не справился с управлением, пробил ограду и упал с моста, сообщили RT в городском комитете транспорта.

Водитель автобуса задержан, заведено дело. Внутри салона находилось порядка 20 человек. Ведётся спасательная операция.

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