RT опубликовал видео момента падения автобуса в реку Мойку в Петербурге
В распоряжение RT попало видео с моментом падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге.
- Gettyimages.ru
При повороте водитель не справился с управлением, пробил ограду и упал с моста, сообщили RT в городском комитете транспорта.
Водитель автобуса задержан, заведено дело. Внутри салона находилось порядка 20 человек. Ведётся спасательная операция.
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