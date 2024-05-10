Московские компании нарастили экспорт сладостей в 2023 году

Кондитерские изделия московских компаний в 2023 году поставлялись в 50 стран, на столицу пришлось более 14% общероссийского экспорта, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Об этом сообщает НСН.

Более 50% столичного экспорта сладостей приходится на шоколадные продукты, около трети — это торты, пирожные и печенье, ещё около 14% — мармелад, пастила, зефир и карамель.

Со своей стороны, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что Москва лидирует по производству хлебобулочных и кондитерских изделий в России. В отрасли работает около 120 предприятий.

«Главными зарубежными потребителями московской выпечки и десертов стали жители Белоруссии: на эту страну пришлось более 20% от общего экспортного объёма кондитерских изделий. Около 16% поставок идёт в Казахстан», — добавил Овчинский.

Ранее 360.ru сообщал, что в Подмосковье заключили более 30 договоров на экспорт с начала года.