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Шлеменко и Штырков устроили словесную перепалку перед турниром RCC 19

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко и его соотечественник Иван Штырков устроили перепалку во время медиа-дня перед турниром RCC 19.

Во время медиа-дня Александр общался с журналистами, после чего позвал Штыркова и между ними возник конфликт. Экс-боец Bellator стал интересоваться у Ивана, пожмёт ли он ему руку, однако главной темой дискуссии стал разговор о том, как Шлеменко исключил из команды Александра Сарнавского.

В главном бою вечера на турнире RCC 19 Шлеменко встретится с казахстанцем Куатом Хамитовым.

Схватка между спортсменами пройдёт 11 мая в Екатеринбурге. Бой будет длиться 3 раунда по 5 минут.

В со-главном поединке Иван Штырков сразится с Гаджимурадом Антигуловым.

Ранее сообщалось, что Шлеменко и Хамитов прошли процедуру взвешивания перед боем.

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