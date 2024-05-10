RT в Telegram
Подпишись

Мишустин: необходимо аккуратно отрегулировать работу маркетплейсов в России

Короткая ссылка
Исполняющий обязанности премьер-министра России Михаил Мишустин заявил о необходимости аккуратно отрегулировать работу маркетплейсов в России.
Мишустин: необходимо аккуратно отрегулировать работу маркетплейсов в России
  • Gettyimages.ru

По его словам, деятельность офлайн-магазинов урегулирована законом и «поэтому прозрачна», а работа маркетплейсов «имеет много вопросов от людей».

Мишустин пояснил, что у людей возникают вопросы к частым изменениям условий договора, комиссии за возврат товара и различным ограничениям продавцов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) выдала предупреждение маркетплейсу OZON, ведомство усмотрело в действиях компании признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить