Мишустин: необходимо аккуратно отрегулировать работу маркетплейсов в России

Исполняющий обязанности премьер-министра России Михаил Мишустин заявил о необходимости аккуратно отрегулировать работу маркетплейсов в России.

По его словам, деятельность офлайн-магазинов урегулирована законом и «поэтому прозрачна», а работа маркетплейсов «имеет много вопросов от людей».

Мишустин пояснил, что у людей возникают вопросы к частым изменениям условий договора, комиссии за возврат товара и различным ограничениям продавцов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) выдала предупреждение маркетплейсу OZON, ведомство усмотрело в действиях компании признаки нарушения антимонопольного законодательства.