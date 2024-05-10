Мишустин: необходимо аккуратно отрегулировать работу маркетплейсов в России
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По его словам, деятельность офлайн-магазинов урегулирована законом и «поэтому прозрачна», а работа маркетплейсов «имеет много вопросов от людей».
Мишустин пояснил, что у людей возникают вопросы к частым изменениям условий договора, комиссии за возврат товара и различным ограничениям продавцов.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) выдала предупреждение маркетплейсу OZON, ведомство усмотрело в действиях компании признаки нарушения антимонопольного законодательства.