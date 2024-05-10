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Калинская вышла в третий круг турнира WTA в Риме

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Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Риме.
Калинская вышла в третий круг турнира WTA в Риме
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Prange

Во втором круге она победила датчанку Клару Таусон со счётом 6:1, 6:2. Игра продолжалась 1 час 26 минут.

Россиянка сделала один эйс, три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 13. Её соперница сделала две подачи навылет и четыре двойные ошибки.

В следующем круге Калинская сыграет с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) — Сара Эррани (Италия).

Ранее сообщалось, что Потапова проиграла Остапенко во втором круге турнира WTA 1000.

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