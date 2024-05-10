Водитель мусоровоза получил ранения в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Водитель мусоровоза получил ранения в Донецке из-за обстрела города со стороны ВС Украины.

Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Петровский район: в результате сброса ВОП с БПЛА ранен водитель мусоровоза — мужчина 1964 года рождения», — сообщает ведомство в Telegram.

Также из-за атак украинских войск на Донецк был повреждён частный жилой дом.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ повредили три корпуса сельскохозяйственного предприятия.