Водитель мусоровоза получил ранения в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Петровский район: в результате сброса ВОП с БПЛА ранен водитель мусоровоза — мужчина 1964 года рождения», — сообщает ведомство в Telegram.
Также из-за атак украинских войск на Донецк был повреждён частный жилой дом.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ повредили три корпуса сельскохозяйственного предприятия.