Три человека погибли в результате падения автобуса в реку Мойку в Петербурге
Три человека погибли, шесть госпитализированы в разном состоянии после падения автобуса в Мойку в Петербурге
- РИА Новости
- © МЧС РФ
Об этом сообщили RT в МЧС города.
Ранее сообщалось, что водитель упавшего в воду автобуса задержан, заведено дело. Позднее стало известно о втором уголовном деле.
Всего внутри салона автобуса в момент происшествия находилось порядка 20 человек.
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