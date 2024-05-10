Три человека погибли в результате падения автобуса в реку Мойку в Петербурге

Три человека погибли, шесть госпитализированы в разном состоянии после падения автобуса в Мойку в Петербурге

РИА Новости

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Об этом сообщили RT в МЧС города. Ранее сообщалось, что водитель упавшего в воду автобуса задержан, заведено дело. Позднее стало известно о втором уголовном деле. Всего внутри салона автобуса в момент происшествия находилось порядка 20 человек.