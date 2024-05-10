Радулов обсудит варианты продолжения карьеры на этой неделе

Александр Черных, агент нападающего Александра Радулова, высказался о будущем своего клиента.

«Мой партнёр должен встретиться с Александром на этой неделе, где они обсудят желания Александра по его будущему. После этого мы будем общаться с данными клубами», — цитирует Черных «Спорт-Экспресс».

30 апреля у игрока истёк контракт с «Ак Барсом». В нынешнем сезоне он провёл за команду 62 матча в регулярном чемпионате и плей-офф и набрал 44 (17 + 27) очка.

Ранее сообщалось, что Радулов может продолжить карьеру в одном из московских клубов КХЛ.