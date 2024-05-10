Бойца ММА Исламова отправили в СИЗО до 24 июня

Бывший боец лиги Hadrcore Ибрагим (Никархо) Исламов был отправлен в СИЗО.

«Суд отправил Никархо в СИЗО до 24 июня. Он признал свою вину и готов понести ответственность», — приводит слова представителя спортсмена ТАСС.

8 мая стало известно, что Исламова задержали в Москве за ДТП на мосту в Санкт-Петербурге.

Напомним, что арендованный Porsche Cayenne врезался в ограждение Троицкого моста в Санкт-Петербурге. Водитель скрылся с места происшествия.

Отмечается, что автомобиль арендовал Исламов. Перед аварией он в соцсетях выложил видео из автомобиля.

Ранее сообщалось, что российского бойца Асбарова дисквалифицируют за употребление допинга.