Мишустин: программу маткапитала продлят до конца десятилетия

Программа материнского капитала будет продлена до конца десятилетия, заявил и. о. премьер-министра Михаил Мишустин на пленарном заседании в Госдуме.

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Он рассказал, что в рамках национального проекта «Семья» сохранятся самые востребованные существующие инструменты помощи семьям. «Прежде всего — доказавший эффективность материнский капитал. По инициативе главы государства продлим программу до конца десятилетия», — сообщил Мишустин. Ранее комитет Совфеда по социальной политике по поручению спикера Валентины Матвиенко разработал законопроект об оценке пригодности жилья перед его покупкой за счёт средств маткапитала.