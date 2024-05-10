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Мишустин: программу маткапитала продлят до конца десятилетия

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Программа материнского капитала будет продлена до конца десятилетия, заявил и. о. премьер-министра Михаил Мишустин на пленарном заседании в Госдуме.
Мишустин: программу маткапитала продлят до конца десятилетия
  • globallookpress.com
  • © Russian Government

Он рассказал, что в рамках национального проекта «Семья» сохранятся самые востребованные существующие инструменты помощи семьям.

«Прежде всего — доказавший эффективность материнский капитал. По инициативе главы государства продлим программу до конца десятилетия», — сообщил Мишустин.

Ранее комитет Совфеда по социальной политике по поручению спикера Валентины Матвиенко разработал законопроект об оценке пригодности жилья перед его покупкой за счёт средств маткапитала.

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