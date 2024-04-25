В Совфеде разработали проект об оценке жилья, покупаемого за маткапитал

Комитет Совфеда по социальной политике по поручению спикера Валентины Матвиенко разработал законопроект об оценке пригодности жилья перед его покупкой за счёт средств маткапитала.

Об этом сообщила глава комитета Елена Перминова в ходе заседания комиссии по вопросам социальной политики Совета законодателей в Петербурге.

Как передаёт ТАСС, по её словам, это будет хорошим барьером для недобросовестных продавцов, чтобы они не смогли продавать такое жильё семьям с участием материнского капитала.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова поддержала предложение позволить молодым семьям тратить средства маткапитала на ремонт квартир.