В Совфеде разработали проект об оценке жилья, покупаемого за маткапитал
- РИА Новости
Об этом сообщила глава комитета Елена Перминова в ходе заседания комиссии по вопросам социальной политики Совета законодателей в Петербурге.
Как передаёт ТАСС, по её словам, это будет хорошим барьером для недобросовестных продавцов, чтобы они не смогли продавать такое жильё семьям с участием материнского капитала.
Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова поддержала предложение позволить молодым семьям тратить средства маткапитала на ремонт квартир.