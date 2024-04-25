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В Совфеде разработали проект об оценке жилья, покупаемого за маткапитал

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Комитет Совфеда по социальной политике по поручению спикера Валентины Матвиенко разработал законопроект об оценке пригодности жилья перед его покупкой за счёт средств маткапитала.
В Совфеде разработали проект об оценке жилья, покупаемого за маткапитал
  • РИА Новости

Об этом сообщила глава комитета Елена Перминова в ходе заседания комиссии по вопросам социальной политики Совета законодателей в Петербурге.

Как передаёт ТАСС, по её словам, это будет хорошим барьером для недобросовестных продавцов, чтобы они не смогли продавать такое жильё семьям с участием материнского капитала.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова поддержала предложение позволить молодым семьям тратить средства маткапитала на ремонт квартир.

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