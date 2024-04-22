RT в Telegram
Подпишись

В Госдуме поддержали идею разрешить тратить маткапитал на ремонт квартир

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Яна Лантратова поддержала в беседе с RT предложение позволить молодым семьям тратить средства маткапитала на ремонт квартир.
В Госдуме поддержали идею разрешить тратить маткапитал на ремонт квартир
  • РИА Новости

«Получаю много запросов по теме расширения использования средств маткапитала. Многие россияне действительно живут в квартирах, а не в собственных домах, получается несправедливо, что они не имеют возможности сделать ремонт на средства маткапитала», — отметила парламентарий.

По её словам, возможно, у семьи и так довольно большая квартира и менять на дом её не хотят, однако ремонт там не делался давно, потому что на него не хватает денег.

«Надо помочь семьям улучшить жилищные условия. Детям от этого будет только лучше», — заключила Лантратова.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил позволить молодым семьям тратить средства маткапитала на ремонт квартир.

11 апреля правительство России утвердило постановление, согласно которому маткапитал можно будет потратить на реконструкцию таунхауса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить