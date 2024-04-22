В Госдуме поддержали идею разрешить тратить маткапитал на ремонт квартир

Депутат Госдумы Яна Лантратова поддержала в беседе с RT предложение позволить молодым семьям тратить средства маткапитала на ремонт квартир.

«Получаю много запросов по теме расширения использования средств маткапитала. Многие россияне действительно живут в квартирах, а не в собственных домах, получается несправедливо, что они не имеют возможности сделать ремонт на средства маткапитала», — отметила парламентарий.

По её словам, возможно, у семьи и так довольно большая квартира и менять на дом её не хотят, однако ремонт там не делался давно, потому что на него не хватает денег.

«Надо помочь семьям улучшить жилищные условия. Детям от этого будет только лучше», — заключила Лантратова.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил позволить молодым семьям тратить средства маткапитала на ремонт квартир.

11 апреля правительство России утвердило постановление, согласно которому маткапитал можно будет потратить на реконструкцию таунхауса.