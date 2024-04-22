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Молодым семьям предлагают разрешить тратить маткапитал на ремонт квартир

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Анастасия Румянцева
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил позволить молодым семьям тратить средства маткапитала на ремонт квартир. Копия обращения на имя председателя правительства России Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
Молодым семьям предлагают разрешить тратить маткапитал на ремонт квартир
  • Gettyimages.ru

Как напомнил Ветров, в настоящее время перед молодыми родителями открыты десятки способов улучшения жилищных условий и качества жизни всей семьи.

К примеру, совсем недавно правительство России утвердило возможность направления средств маткапитала на ремонт дома блокированной застройки (таунхауса), добавил он.

Однако, по словам собеседника RT, стоит признать, что подавляющее большинство молодых семей в стране проживают именно в обыкновенных квартирах.

Поэтому, по его мнению, логичным шагом было бы разрешение направлять деньги на ремонт квартиры, где проживает семья.

Ведь ремонт — это также один из способов улучшения жилищных условий, подчеркнул общественник.

«Прошу Вас рассмотреть данную инициативу и позволить молодым семьям тратить средства маткапитала на ремонт квартир», — говорится в тексте обращения.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил рассмотреть возможность тратить средства маткапитала на закупку живой домашней птицы и животных, семенного посевного материала, систем малой механизации с целью развития фермерских хозяйств.

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